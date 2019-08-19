Анкара, , 19:26 — REGNUM

Министр градостроительства и окружающей среды Турецкой Республики Мурат Курум заявил, что после землетрясения в регионе Мраморного моря в 2001 году была введена новая система контроля качества построек, и подчеркнул: «Вплоть до настоящего времени при помощи этой системы мы проконтролировали постройку 730 тыс. зданий на площади в 1,1 млрд квадратных метров».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мурат Курум отметил: «Сейчас мы продолжаем контроль строящихся в настоящее время 393 тыс. зданий на площади в 745 млн квадратных метров».

Министр напомнил, что 17 августа 1999 года в ходе землетрясения, затронувшего весь регион Мраморного моря, и, главным образом, провинции Коджаэли, Сакарья, Ялова, Стамбул, Болу и Дюздже, погибло 17 480 человек, было разрушено 96 808 единиц жилья и повреждено ещё 231 364. Он заверил, что вверенное ему ведомство задействует все ресурсы для того, чтобы подобная трагедия более не повторилась.