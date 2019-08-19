Казань, , 11:19 — REGNUM

Ограничение по пользованию мобильными телефонами, которое планируется в России с подачи Роспотребнадзора, полгода назад уже обсуждалось в Татарии — после серии скандалов, в которых были замешаны педагоги, а общественности инциденты стали известны из-за того, что дети записали их на камеры телефонов. Новая инициатива вызвала ещё один виток обсуждений в регионе и мнения разделились, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Часть жителей региона выступает за запрет мобильных телефонов в школах, объясняя это разными причинами:

«Надо телефоны в школах вообще запретить, особенно, во время экзаменов. По ним передаются задачи экзаменационные. Кто-то их решает на стороне и решения отправляет по телефону. Совершенно не знающий предмета ученик сдает затем экзамен на пятерку», «Во Франции по моему мобильные телефоны не просто запрещены, но и в случае проноса их на занятия предусмотрены крупные штрафы родителей. Ученики складывают телефоны в специальные ящики перед занятиями. Во всех странах так почти».

Большинство же мнений звучат в сторону того, что запрет в итоге приведёт к безнаказанности в случае инцидентов, которые ранее подтверждались видеозаписями:

«Не станет ли школа похожа на тюрьму, колонию, где даже адвокаты при входе должны сдавать средства связи? Не нарушит ли запрет права родителей и детей на общение в экстренных ситуациях? Не хотят ли чиновники Минобра таким образом избавиться от вынесения «сора из избы» путем видеофиксации школьной травли учеников, хамского обращения с ними персонала, нарушений санитарных норм в школьном питании? Что мешает, на основе имеющихся правил внутреннего распорядка школ, контролировать и дисциплинарно наказывать за использование мобильника во время урока?», «Ребенок имеет право связаться с родителями (или зафиксировать на видео ситуацию) в любой момент. В топку любые «рекомендации ограничить» конституционные права», «В идеале, каждый урок должен записываться на видео, а архив храниться не менее недели», «Истинная цель понятна, слишком много стало вскрываться фактов неадекватного поведения учителей и администрации школ из-за возможности записать на видео их неподобающее поведение, вот и решили опять тупо запретить телефоны», «Сначала разберитесь в администрацией школ, которая выгораживает учителей. А учителя даже не против чтобы дети в смартфонах и планшетах сидели — они же не мешают им «проводить урок». Вот такое образование».

Напомним, до нового учебного года Роспотребнадзор планирует передать в школы рекомендации по использованию мобильных телефонов в ходе учебных процессов. Пока о полном запрете речи не идёт. В рекомендациях предложено создать для мобильных телефоном специальные места хранения на время учебного процесса. На официальном сайте минобрнауки Татарии рекомендации и официальное сообщение уже обнародовано.

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В Татарии вопрос запрета или ограничения использования мобильных телефонов в учебных заведениях поднимался ещё полгода назад, когда в сфере образования произошло сразу несколько громких скандалов, связанных с поведением педагогов и их конфликтами с учениками. Например, в одной из школ педагог нецензурно ругалась в адрес ученика, а тот записал разговор на телефон. В другой — ученице причинили физические травмы.

В марте 2019 года министерство образования и науки республики распространило сообщение, что будет рекомендовать школам запретить ученикам пользоваться телефонами в стенах учебного заведения. Окончательное решение об этом должны были принять сами учебные заведения, но массово инициатива в жизнь не вошла. Идею запрета тогда же поддержал и глава министерства Рафис Бурганов.