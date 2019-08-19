Казань, 19 августа 2019, 11:19 — REGNUM
Ограничение по пользованию мобильными телефонами, которое планируется в России с подачи Роспотребнадзора, полгода назад уже обсуждалось в Татарии — после серии скандалов, в которых были замешаны педагоги, а общественности инциденты стали известны из-за того, что дети записали их на камеры телефонов. Новая инициатива вызвала ещё один виток обсуждений в регионе и мнения разделились, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Часть жителей региона выступает за запрет мобильных телефонов в школах, объясняя это разными причинами:
Большинство же мнений звучат в сторону того, что запрет в итоге приведёт к безнаказанности в случае инцидентов, которые ранее подтверждались видеозаписями:
Напомним, до нового учебного года Роспотребнадзор планирует передать в школы рекомендации по использованию мобильных телефонов в ходе учебных процессов. Пока о полном запрете речи не идёт. В рекомендациях предложено создать для мобильных телефоном специальные места хранения на время учебного процесса. На официальном сайте минобрнауки Татарии рекомендации и официальное сообщение уже обнародовано.
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В Татарии вопрос запрета или ограничения использования мобильных телефонов в учебных заведениях поднимался ещё полгода назад, когда в сфере образования произошло сразу несколько громких скандалов, связанных с поведением педагогов и их конфликтами с учениками. Например, в одной из школ педагог нецензурно ругалась в адрес ученика, а тот записал разговор на телефон. В другой — ученице причинили физические травмы.
В марте 2019 года министерство образования и науки республики распространило сообщение, что будет рекомендовать школам запретить ученикам пользоваться телефонами в стенах учебного заведения. Окончательное решение об этом должны были принять сами учебные заведения, но массово инициатива в жизнь не вошла. Идею запрета тогда же поддержал и глава министерства Рафис Бурганов.