Москва, , 09:21 — REGNUM

Во все школы в регионах России до начала учебного года (до 1 сентября) направят методические рекомендации по пользованию мобильных телефонов во время учебного процесса, сообщили в Роспотребнадзор.

Сотовый телефон (cc) Pexels

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В течение учебного года со школьниками и их родителями будут проводить разъяснительную работу о неблагоприятных факторах воздействия на здоровье и обучение детей устройств мобильной связи.

Также Роспотребнадзор проведет мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных телефонов.

Отмечается, что рекомендации по пользованию смартфонами в школе разработали Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор предлагает предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время учебного процесса.

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