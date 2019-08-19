Исламабад, , 12:51 — REGNUM

С начала политического кризиса в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир более четырех тысяч человек были задержаны силами полиции. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News со ссылкой на анонимные источники в региональной администрации бывшего индийского штата.

По данным телеканала, большинство было задержано на основании индийского Закона об общественной безопасности, который оппозиционеры считают репрессивным. Как отмечает телеканал со ссылкой на местных информаторов, большинство задержанных были вывезены за пределы бывшего региона, так как в тюрьмах Кашмира не хватает места. В начале политического кризиса, вызванного отменой особого статуса штата, индийская полиция арестовала видных деятелей сепаратистского движения штата и позднее отказалась предоставить прессе данные об общем количестве задержанных.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.