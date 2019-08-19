Багдад, , 09:29 — REGNUM

Власти Иракского Курдистана и центральное правительство в Багдаде проведут совместные исследования двух братских могил курдов, обнаруженных на юге провинции Мусанна, об этом 19 августа сообщает Kurdistan24.

Братские могилы находятся здесь со времен операции «Анфаль», проводимой правительством Саддама Хусейна в 1980-е годы, когда по причине противостояния курдов и властей страны погибли тысячи человек.

Ранее, в этом месяце, были обнаружены тела 171 жертвы указанной операции. Эксперты проведут все необходимые исследования чтобы идентифицировать жертв.

Напомним, операция «Анфаль» стала апофеозом противостояния Багдада и Эрбиля, продолжавшегося на протяжении десятилетий. После свержения Саддама Хусейна в 2003 году военными США, курды получили широкую автономию в рамках страны и с тех пор не имели серьезных конфликтов с центральным правительством.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел переговоры с генеральным консулом Франции в Эрбиле