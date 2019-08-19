Краснодар, , 08:37 — REGNUM

Железнодорожный маршрут Краснодар — Сочи на поездах «Ласточка» стал самым популярным среди пассажиров. Об этом 19 августа сообщают «Кубанские новости», ссылаясь на результаты опроса сервиса «Туту.ру».

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалисты сервиса, исследовав спрос на билеты скоростных поездов «Ласточка» за год (с августа 2018 года по август 2019 года), пришли к выводу, что самым востребованным маршрутом оказался маршрут Краснодар — Сочи.

Вторую и третью строчку рейтинга занимают направления Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново соответственно.

По сообщению исследователей, в сравнении с прошлым годом сильных изменений в рейтинге не произошло.