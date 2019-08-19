Москва, , 07:23 — REGNUM

В Москве могут появиться библиоматы, сообщил куратор ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл. Его комментарий опубликован на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Мы рассматриваем возможность установить автоматические постаматы с книгами — библиоматы — в самых посещаемых местах города, например, в вестибюлях метро», — заявил он.

По его словам, ёмкость устройства может составлять до 700 книг, а пользоваться им можно будет по электронному читательскому билету. Шакрыл считает, что устройства станут востребованными.

«Получается, не читатель отправляется в библиотеку за книгой, а книга сама идет к читателю», — пояснил куратор суть идеи.