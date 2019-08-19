Екатеринбург, , 05:53 — REGNUM

В Екатеринбурге с фасада храма в честь святителя Иннокентия, расположенного в доме № 11 «а» по проспекту Ленина, убрали табличку с неверным указанием почтового адреса. Теперь на здании висит только указатель номера дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь без названия проспекта Александр Комаров © ИА REGNUM

Отметим, что ранее на фасаде здания появилась табличка с надписью «Главный проспект, 11 А», тогда как фактически дом расположен на проспекте Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM , впоследствии в мэрии Екатеринбурга заявили, что самодовольное изменение таблички с неверным почтовым адресом незаконно и пообещали принять меры для того, чтобы исправить ситуацию.

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Напомним, что до революции проспект Ленина в Екатеринбурге назывался Главный. Его название изменилось в 20-е годы прошлого века, когда по решению органа местного самоуправления главная магистраль города была переименована.

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