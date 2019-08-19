Урумчи, Китай, , 05:19 — REGNUM

Китайская команда заняла первое место в эстафетной гонке «Суворовский натиск» на пехотных транспортных средства в рамках на Армейских международных играх («АрМИ») 2019 в городе Корла Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, передает агентство Синьхуа.

Соревнование «Суворовский натиск» подразумевает одиночные и эстафетные гонки. Ранее в августе китайская команда заняла первое место в одиночном зачете с рекордным результатом. Россия и Иран заняли второе и третье место соответственно.

Китай является одной из 10 стран, которые принимают «АрМИ-2019». Китай организовал четыре соревнования в городе Корла, одним из которых является «Суворовский натиск» на пехотной технике, соревнования в области ПВО, ремонта оружия, а также биологической, ядерной и химической разведки.

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