Чунцин, Китай, , 04:17 — REGNUM

Полиция города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая раскрыла банду интернет-торговцев оружием, состоящую из 16 человек, сообщает 18 августа агентство Синьхуа.

Полиция изъяла семь единиц огнестрельного оружия, 2553 патронов к ним и огромное количество запчастей и компонентов для сборки оружия, сообщили в Чунцинском муниципальном бюро общественной безопасности.

Банда привлекла внимание полиции в январе 2019 года. Расследование показало, что ее предводитель по фамилии Чжэн организовал торговлю оружием через интернет в более чем 10 провинций и городах Китая.

Члены банды по фамилии Цинь был схвачен в Чунцине местными властями 4 января с тремя единицами огнестрельного оружия на руках, 1876 патронами и огромным количеством запчастей, которые были затем изъяты.

Лидер банды Чжэн был арестован вскоре за Цинем в провинции Чжэцзян. Остальные члены банды были пойманы в провинции Гуандун на юге Китая и в провинции Хэйлунцзян, а северо-востоке. Расследование продолжается.

Напомним, что гражданским лицам в Китае запрещено владеть, приобретать, изготавливать и реализовывать огнестрельное оружие. Те же, кто уличен в подобного рода нарушении рискуют до семи лет провести в тюрьме.

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