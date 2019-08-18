Москва, , 08:49 — REGNUM

Министерство здравоохранения Российской Федерации опубликовало методичку, в которой предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь, об этом 18 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Целью предложенных мер является снижение риска несчастных случаев на предприятиях.

Минздрав подчеркивает, что сотрудник имеет право отказаться от прохождения тестирования, однако в данном случае он автоматически будет относиться к категории выпивших.

Также ведомство рекомендует работодателям организовывать корпоративные мероприятия, в которых алкогольные напитки будут исключены.

В разработанном методическом пособии также предлагаются меры по снижению табакокурения в рабочее время, так как перекуры в рабочее время снижают производительность труда.

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