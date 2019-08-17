Москва, , 20:23 — REGNUM

В Москве вылетную автомобильную магистраль (дублер Люблинской улицы) планируется сдать в эксплуатацию к 2022 году. Об этом 17 августа сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Дублер Люблинской улицы Stroi.mos.ru

Автодорога будет соединять Третье транспортное кольца (ТТК) и развязку в районе пересечения МКАД с Бесединским шоссе.

«Магистраль пройдет через реновируемую сейчас промзону Люблино, пересечет Курское направление Московской железной дороги и через районы Печатники и Южнопортовый выйдет к ТТК», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Напомним, шоссе обеспечит транспортное сообщение между районами Центрального, Юго-Восточного и Южного округов. По замыслу чиновников, ее строительство даст возможность разгрузить Волгоградский проспект, Люблинскую улицу, Каширское шоссе и другие московские улицы.

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