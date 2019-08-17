Москва, , 17:36 — REGNUM

Участники несанкционированной акции протеста на улице Арбат в Москве разошлись в разные стороны, смешавшись с отдыхающими, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, молодые люди стоят теперь на пешеходной улице по одному-два-три человека, и теперь их сложно отличить от отдыхающих или туристов.

«Ждём команды — собираться дальше или нет. От организаторов», — рассказал корреспонденту один из участников шествия.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек задержан за участие в незаконной акции протеста на улице Арбат в Москве. Полиция новые задержания пока не проводит.