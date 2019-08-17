Москва, , 13:03 — REGNUM

Пользователи социальных сетей обратились с призывом к бывшей участнице шоу «Дом 2» Ольге Бузовой извиниться за ее оскорбление в адрес жителей блокадного Ленинграда, об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором она непристойным образом облизывает тарелку и говорит, что она блокадница. Данный факт вызвал резкое возмущение среди пользователей социальных сетей.

Некоторые граждане даже вышли на пикеты, в частности, жительница Томска развернула на улице города плакат с надписью «Твои слова водица. Надо извиниться».

Напомним, после разразившегося скандала Бузова закрыла свой аккаунт в Instagram, в котором у нее порядка 16 млн 200 тыс. подписчиков. Теперь ее полуобнаженные фотографии смогут наблюдать только подписанные на нее пользователи.

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