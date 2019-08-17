Анкара, , 15:49 — REGNUM

Глава института сейсмологических исследований профессор доктор Халук Озенер заявил: «При помощи сейсмографов, установленных прямо в разломе морского дна на глубине 1200 метров, мы наблюдаем за разломом Мраморного моря 7 дней в неделю и 24 часа в сутки».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, доктор Халук Озенер отметил: «Мы можем узнавать, какой мощности будет землетрясение. Возможно, что мы подвергнемся одному или нескольким землетрясениям 7 и выше по шкале Рихтера, однако мы не можем знать, когда это случится».

Доктор Халук Озенер сообщил, что во всей Турции, в районах повышенной сейсмической активности, действует 240 сейсмологических станций. По его словам, в Турции есть районы, где вероятность землетрясений достигает 90%. Он добавил: «Регион Мраморного моря очень важен из-за большой плотности населения и экономической роли. Землетрясение в этом районе, где находятся 16-миллионный Стамбул и ещё 7−8 провинций, скажется на них очень сильно».