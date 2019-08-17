Исламабад, , 15:35 — REGNUM

Американский телеканал CNN опубликовал на своем сайте статью, авторы которого призывают администрацию Дональда Трампа защитить свободу слова в индийском Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в статье, опубликованной в разделе «мнения», Майкл Де Дора и Алия Ифтихар обращают внимание читателей, что индийские власти подавляют не только антиправительственные выступления в Кашмире, но и препятствуют свободному выражению мнений. Более того, комендантский час, введенный на территории бывшего штата, а также прерывание интернет-сообщения и телефонной связи в некоторых частях Кашмира привело к тому, что мировое сообщество не может получить достоверной информации о происходящем в регионе. Авторы статьи призывали Государственный департамент США в лице первого заместителя помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сделать все возможное, чтобы защитить свободу слова в индийском Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.