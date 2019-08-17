Москва, , 11:07 — REGNUM

Примерно 25% российских семей, имеющих двух и более детей и собирающихся покупать квартиру, не имеют достаточной информации о существовании льготной ипотеки для многодетных семей. Это следует из данных опроса специалистов Райффайзенбанка, результаты которого опубликованы 17 августа ТАСС.

Опрос был проведен специалистами Райффайзенбанка среди 1087 граждан России, у которых есть двое и более детей.

При этом, по данным опроса, 88% многодетных российских семей готовы рассмотреть возможность приобретения жилья в ближайшие пять лет. В их числе 24% готовы были бы оформить ипотечный кредит в течение ближайшего года, а ещё 34% — в течение двух ближайших лет.

При этом воспользоваться льготами для многодетных семей при оформлении ипотеки готовы 70% опрошенных, о которых мужчины (в 75% случаев) более осведомлены нежели женщины (в 66% случаев).

Также 57% опрошенных намереваются использовать для покупки жилья средства материнского капитала, а ещё 28% используют его для покупки дополнительного жилья и получения с него доходов от аренды.