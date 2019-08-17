Ташкент, , 10:41 — REGNUM

Главный токсиколог министерства здравоохранения Узбекистана Рустам Акалаев и главный гематолог Хамида Казакбаева вылетели из Ташкента в Самарскую область. Об этом 17 августа сообщили в генеральном консульстве Узбекистана в Казани.

Специалисты направились в Россию для содействия в излечении граждан Узбекистана, отравившихся в июле 2019 года. В настоящее время в Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больнице №1 госпитализировано 44 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 июля в селе Кошелевка Сызранского района Узбекистана отравились 69 граждан Узбекистана. Мужчины приехали в Россию на сельскохозяйственные работы. В результате отравления один человек скончался. 16 августа четверо пострадавших были доставлены спецбортом в Москву. Все они находятся в тяжелом состоянии.

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