Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM

Около 21 тыс. жителей Казахстана получили адресную социальную помощь государства, скрыв свои реальные доходы. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

В министерстве уточнили, что социальная помощь оказывается только малообеспеченным и нуждающимся семьям с низким уровнем дохода. В связи с этим представители министерства будут проверять каждый факт выплат для выявления неправомочных выплат.

Отмечается, что по состоянию на 15 августа адресной социальной помощью охвачено 1,8 млн жителей Казахстана. Наибольшее число получателей проживает в Туркестанской области — 498,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2019 года в Казахстане начался прием документов на назначение адресной социальной помощи. В 2019 году на выплаты планируется выделить 83 млрд тенге ($218 млн).

Читайте также: В Казахстане возникли очереди за получением социальной помощи