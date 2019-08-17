Москва, , 09:03 — REGNUM

Девять рейсов отменено и ещё пятнадцать задержано в аэропортах Москвы. Об этом 17 августа свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации сервиса, на 08:35 мск в аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов и 9 отменено, в аэропорту Шереметьево 3 рейса задержано и ещё один рейс задержан в аэропорту Внуково.

Отметим, ранее гидрометцентр России объявил о «желтом» уровне опасности погоды до вечера 17 августа в Москве и области из-за грозы и дождя.