Вашингтон, , 00:40 — REGNUM

По всей стране у службы таможенного контроля аэропортов Соединённых Штатов зафиксирован сбой, передаёт Fox News.

Так, о сбое сигнализируют международный аэропорт Лос-Анджелеса в Калифорнии, международная воздушная гавань Нью-Йорка.

В итоге пассажиров приходится досматривать вручную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в Штатах в результате глобального сбоя в компьютерной системе аэропортов были массово отменены рейсы.

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