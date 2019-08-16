Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM

Ростовские власти заявляют, что преображение парка «Осенний» в Первомайском районе донской столицы, «ведётся с учетом мнения жителей». Исполняющий обязанности сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал «приняты меры, чтобы сохранить все живые и не аварийные деревья». Об этом сообщает городская администрация, передаёт ИА REGNUM.

Чиновники заверили общественников, что под сруб пойдут те деревья, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей. Их заменят саженцами рябины, красных кленов, каштанов. Ожидается, что будет высажено около 1 тыс. новых деревьев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти насчитали в «Осеннем» около 500 аварийных деревьев, подлежащих сносу. Ещё около 200 зелёных насаждений попали в зону устанавливаемых объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском парке «Осенний» власти насчитали 500 аварийных деревьев