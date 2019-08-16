Аддис-Абеба, , 15:19 — REGNUM

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) сообщила, что эфиопы, отправляющиеся в опасное плавание на лодке через Красное море или Аденский залив, чтобы добраться до Саудовской Аравии и найти там лучшую работу, сталкиваются с проблемой эксплуатации и пытками в Йемене со стороны сети преступных группировок, занимающихся торговлей людьми. Они также сталкиваются с жестокими условиями содержания в тюрьмах в Саудовской Аравии, после чего их принудительно депортируют обратно в Аддис-Абебу. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Selamta.

Совокупность факторов, в том числе безработица и другие экономические трудности, засуха и нередкие нарушения прав человека, заставили сотни тысяч эфиопов эмигрировать за последнее десятилетие через Красное море в Йемен, а затем в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия и соседние с ней государства Персидского залива являются излюбленным направлением из-за наличия рабочих мест для неквалифицированных работников.

«Многие эфиопы, которые надеялись на лучшую жизнь в Саудовской Аравии, сталкиваются с неописуемыми опасностями на пути к своей точке назначения, включая гибель в море, пытки и даже рабство», — заявил Феликс Хорн, старший исследователь HRW по Африке. «Правительство Эфиопии при поддержке ее международных партнеров должно помогать своим гражданам, которые возвращаются в Эфиопию только с одеждой в котомке и которым некуда больше обратиться за помощью».

По оценкам Международной организации по миграции (МОМ), 500 000 эфиопов находились в Саудовской Аравии, когда правительство королевства начало кампанию по депортации нелегальных мигрантов в ноябре 2017 года. Власти Саудовской Аравии арестовали, судили и депортировали иностранцев, которые нарушают законы о трудовой деятельности или месте жительства, или тех, кто пересек границу незаконно. Согласно данным МОМ, около 260 000 эфиопов, в среднем по 10 000 в месяц, были депортированы из Саудовской Аравии в Эфиопию в период с мая 2017 года по март 2019 года.