Кампала, , 15:05 — REGNUM

Министерство здравоохранения Уганды объявило о росте числа случаев заболевания малярией в стране. Власти страны сообщили о более 1,4 миллиона случаев заражения в период с июня по август этого года. В связи с этим был отмечен прирост числа случаев заражения на 40%, что превышает показатели прошлого года в аналогичный период.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, одной из причин такого явления стали аномально жаркие погодные условия, в связи с чем число случаев заболевания малярией выросло по стране.

Как подчеркивается, особенно от малярии пострадали северные регионы Уганды. Кроме того, число случаев инфицирования малярией увеличились даже в тех городах, в которых ранее регистрировались самые низкие показатели. Например, в городе Кампале, где уровень заболеваемости малярией среди населения составлял менее 1%. Число людей, больных этим заболеванием, резко возросло по сравнению с предыдущим годом: данный показатель достиг 60% в 2019 году.

Более того, в стране продолжает расти количество летальных исходов от данной болезни. Малярия унесла жизни более 1600 угандийцев с начала этого года.

Однако Уганда не единственная страна, столкнувшаяся с этим заболеванием. Бурунди также страдает от вспышки малярии. Как сообщается, в стране примерно каждый второй человек заражен этой болезнью.