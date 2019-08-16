Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM

В Ростовской области кондитерский цех оштрафован после массового отравления таганрожцев пирожными. ЧП в приморском городе произошло в апреле текущего года. В ходе проверки, прошедшей на предприятии после инцидента, была обнаружена пищевая продукция и сырьё без маркировки и документов.

Решение, согласно которому фабрика «Кондитерская ириска» должна заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, вынес Арбитражный суд Ростовской области. Предприятие признано виновным в поставке пирожных с заварным кремом, оказавшихся некачественными. Острая кишечная инфекция после употребления десерта была диагностирована у девяти человек.

ИА REGNUMсообщало, что в конце 2018 года в посёлках Аюта и Таловом города Шахты было зарегистрировано 52 случая заболеваний острыми кишечными инфекциями, 40 пострадавших попали в больницу. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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