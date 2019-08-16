Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии», которые утром 15 августа посадили аварийный самолёт на кукурузном поле возле Жуковского, получат премии. Об этом журналистам сообщил коммерческий директор компании Кирилл Скуратов.

«Конечно! Будет!» — ответил он на вопрос журналистов о премировании лётчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт А321 пришлось посадить в поле из-за попадания чаек в двигатель. Пассажиры не пострадали при посадке. Всего на борту были 224 пассажира и семеро членов экипажа. Самолёт летел в Симферополь.