Сочи, Краснодарский край, , 14:10 — REGNUM

Live Sport Fest — 2019 пройдёт на курорте «Роза Хутор» в Сочи Краснодарского края 16−18 августа, сообщила пресс-служба мэрии Сочи. В числе участников фестиваля — известные спортсмены, радиоведущие, блогеры, исполнители. Все мероприятия фестиваля — бесплатные.

В первый день фестиваля, 16 августа, на Верхнем озере состоятся соревнования по Cyclo-cross на горном маршруте. Также в программе — гонки на Sup и мини-турнир по футболу, выступление рэп-исполнителей. 17 августа состоится горный забег, также запланированы бой на надувных досках — Sup Polo и мини-турнир по волейболу.

18 мая в программе — забег на Kangoo Jumps и Sup-йогой, а также мини-турнир по баскетболу. Победителям турнира обещают встречу с российским баскетболистом, игроком сборной России Сергеем Пановым. Гостей фестиваля ждут утренние зарядки, энергичные тренировки с Мари Краймбери и российской синхронисткой, олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира Марией Шурочкиной.

Отметим, что также 16−18 августа на «Розе Хутор» состоится ежегодный музыкальный фестиваль Live Fest Summer.