Томск, , 13:26 — REGNUM

Земли сельскохозяйственного назначения Томской области загрязнены опасными химическими веществами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону, загрязнение выявлено на площади 102,0 га.

«Наибольшее количество случаев загрязнения выявлено по показателям солей тяжелых металлов — в 37 исследованиях на площади 101,9 га. Превышение патогенными микроорганизмами выявлено в 15 случаях на площади 23,89 га. Превышение предельно допустимой концентрации нитратного азота — в 19 случаях на площади 80,73 га», — сообщили в ведомстве.

Наиболее сложная ситуация возле посёлка Заречный Томского района, на землях, арендованных под размещения отходов птицеводческих предприятий. В каждом из отобранных образцов установлено высокое содержание подвижного фосфора, нитратного азота и обменного калия.

Всего в 2019 году было отобрано 37 почвенных образцов на землях шести предприятий. По результатам исследований, выявлено снижение плодородия почв на площади 90 га в 32 случаях, что составило 50% от проведенных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных в Бурятии захоранивала токсичные бактериологические и химические отходы в землю.

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