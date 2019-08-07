Кяхта, Бурятия, , 07:06 — REGNUM

В Бурятии токсичные отходы ветеринарной станции захоранивали в землю. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В июне 2016 года работники Кяхтинского филиала «Бурятской станции по борьбе с болезнями животных» захоронили бактериологические и химические отходов на участке, расположенном на территории филиала. Это было сделано, как отмечается, по указанию начальника филиала.

«Лабораторными исследованиями почвы, отобранной в указанном месте, установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию неорганических веществ и микроорганизмов», — сообщили в прокуратуре.

Руководитель филиала была осуждены по статье «захоронение бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». Кяхтинский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники мясоперерабатывающего комбината в Татарии закопали опасные биоотходы на расстоянии 100 метров от Волги.

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