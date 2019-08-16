Москва, , 13:15 — REGNUM

На фестивале «Цветочный джем» в Москве пройдут кулинарные баттлы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете цикла «Московские сезоны».

В состязаниях по приготовлению варенья примут участие 192 кулинара-любителя.

«Кулинарный баттл — это не просто конкурс, а, прежде всего, яркое гастрономическое шоу, в котором победителя определяют зрители», — рассказали в оргкомитете.

В соревнованиях примут участие 48 команд по четыре человека в каждой, они приготовят лакомство по своим авторским рецептам. Самое вкусное варенье будет выбрано в три этапа.