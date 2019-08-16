Воронеж, , 12:56 — REGNUM

Территориальное управление Росимущества по Воронежской области направило в Арбитражный суд иск к МРО «Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии Магдалины». Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы суда, иск поступил 14 августа. К производству пока не принят.

Как уточняет «Коммерсант-Черноземье» со ссылкой на источник, речь идёт о расторжении договора безвозмездного пользования лютеранской кирхой Святой Марии Магдалины на улице Карла Маркса, 65, являющейся объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Здание кирхи находится в пользовании общины с 2006 года, там регулярно проводятся службы, а с 2015 года — имеет статус кафедрального собора. Как заявил источник издания, воронежский приход являлся частью евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского Исповедания, но в 2017 году он был выведен из ее состава, то есть лишен статуса прихода. Между тем, в соответствии с российским законодательством, объекты религиозного культа, имеющие статус федерального памятника, могут занимать только централизованные религиозные организации.

«Мы получили храм как автономная религиозная организация, в договоре четко прописано, что речь идет о МРО, а не о ЦРО. В церковь Аугсбургского Исповедания мы добровольно вступили годом позже, уже с храмом. Более того, юридически наш выход из ЦРО до сих пор не оформлен. Поэтому никаких последствий для договора безвозмездного пользования быть просто не может. Пусть чиновники не лукавят», — заявил изданию глава воронежской лютеранской общины епископ Анатолий Малахов, подчеркнув, что в случае необходимости воронежские лютеране готовы поставить « палатку на площади Ленина » и « там молиться ».

Кирха Святой Марии Магдалины была построена в Воронеже в 1811—1819 годах по проекту губернского архитектора Ф. Древицы, в стиле ампир. В середине XIX века здание перестраивали. С 1940-х годов использовалось «Горэлектросетью», в пользовании предприятия и сегодня находится часть построек кирхи.