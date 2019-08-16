Москва, , 12:47 — REGNUM

Украинские моряки, которые были задержаны за провокацию в Керченском проливе, останутся под стражей до октября 2019 года. Сегодня, 16 августа, Московский городской суд признал продление срока ареста на три месяца законным для шестерых из 24 моряков.

Читайте также: СМИ узнали возможные сроки возвращения украинских моряков на родину

Так, судья отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты и оставил постановление Лефортовского суда от 17 июля оставить без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу с РФ и были задержаны российскими пограничниками за провокации в Керченском проливе. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца (до октября 2019 года) срок нахождения под стражей 24 членам экипажей задержанных судов.

Также по теме: В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявиляла о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков. В то же время в конце июля адвокат членов экипажа задержанных судов Николай Полозов не смог подтвердить эту информацию. Он лишь отметил, что на данный момент ведутся переговоры, но на какой стадии они находятся, ему неизвестно, так как он не принимает участие в этих консультациях.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский о задержанных в РФ украинских моряках: «Нам должны вернуть»