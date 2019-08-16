Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который утром 15 августа посадил аварийный самолёт на кукурузном поле в Жуковском, желает пострадавшим пассажирам не опасаться летать. Об этом он заявил 16 августа в Екатеринбурге на брифинге.

«Хочу пожелать тем, кто пострадал, выздоровления, здоровья. И всё-таки не бояться летать», — сказал пилот.

На вопрос журналистов о том, не боится ли он летать после произошедшего, лётчик ответил: «Нет, не боюсь».

Как сообщало ИА REGNUM, посадить самолёт на поле кукурузы пришлось из-за отказа двигателей. В них попали чайки. Самолёт летел в Симферополь. На борту были семь членов экипажа и 224 пассажира.