Берлин, , 11:26 — REGNUM

Туристическим автобусам в скором времени запретят останавливаться в самой притягательной для туристов точке Берлина — на Музейном острове. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost 16 августа.

Согласно плану транспортного управления Берлина, пересекающая Музейный остров улица Боденштрассе должна быть полностью закрыта для движения, а прилегающая к парку Лустгартен — частично. Вместо этого администрация намерена создать 5−6 автобусных остановок к северо-востоку от Музейного острова на улице Ратхаусштрассе. Здесь автобусы смогут совершать короткие остановки для высадки туристов, после чего будут отправляться на парковку.

В настоящее время огромное количество иностранных туристических автобусов скапливается у колоннады Старой национальной галереи. Грядущее открытие реконструированного центра искусств Форум Гумбольдта на Музейном острове обещает увеличить поток туристов.