Ташкент, , 10:03 — REGNUM

Генеральная прокуратура Узбекистана разработала проект постановления правительства, который направлен на организацию курсов обучения вопросам этики служебного поведения. Об этом 16 августа сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что постановление утверждает положение о порядке обязательного прохождения государственными служащими указанных краткосрочных курсов. В рамках обучения чиновники также будут учиться урегулировать конфликты интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал уровень знаний, подготовку и преданность государственных служащих самой большой угрозой для республики.

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