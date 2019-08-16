Гонконг, Китай, , 10:15 — REGNUM

Французский альпинист Ален Робер взобрался на 68-этажный небоскреб в Гонконге в пятницу, 16 августа, чтобы поднять флаг в знак примирения между Китаем и его территорией, поскольку эскалация протестов только нарастает, передает агентство Reuters.

При помощи одних только рук, без ремней безопасности, Роберт взобрался на Cheung Kong Center, расположенный в центральном деловом районе Гонконга, и закрепил полотнище на внешней стороне здания.

Отмечается, что Роберт совершил восхождение в преддверии ожидаемых в выходные дни еще более массовых демонстраций в городе. Власти Китая приравняли эти акции протеста к терроризму и предупредили о возможности применения силы для их подавления.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в Гонконге начались массовые протесты из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции в Китай жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов.