Катманду, , 08:05 — REGNUM

Эксперты по альпинизму представили отчет правительству Непала, в котором предлагаются новые правила для тех, кто планирует покорить Эверест, об этом 16 августа сообщает Al Jazeera.

Власти страны должны обучать альпинистов прежде, чем они пойдут в горы, так как неподготовленные искатели приключений часто становятся жертвами погодных условий: за последние месяцы на Эвересте погибли или пропали без вести 11 альпинистов.

После указанных инцидентов, профессиональное сообщество, а также ряд правительственных чиновников подвергли критике власти Непала за то, что они предоставляют любому человеку право на восхождение на Эверест, если человек заплатил $11 тыс.

Если мнение профессионалов будет учтено, то восхождение на Эверест будет невозможно до тех пор, пока искатели приключений не совершат учебный поход на одну из небольших вершин высотой 6 тыс. 500 метров.

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