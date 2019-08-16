Москва, , 07:43 — REGNUM

В выходные дни (17−18 августа) в Москве и Подмосковье не ожидается сухой и солнечной погоды. Циклон с Черного моря принесет в столичный регион облака и дожди, передают Метеоновости.

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В субботу, 17 августа, будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью составит +13, +15 °С, днём +19, +21 °С.

В воскресенье, 18 августа, погода немного улучшится, но вероятность дождей сохранится. Днём столбик термометра поднимется до +18, + 23 °C. Атмосферное давление повышенное — 749−751 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве температура воздуха будет находиться на уровне климатической нормы августа.

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