Екатеринбург, 16 августа 2019, 07:05 — REGNUM
Для решения проблем связанных с домашним насилием необходим комплексный подход, считает заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. Он подчеркнул, что необходимо построение программы просвещения для граждан о недопустимости насилия и повышение профессиональной подготовки служащих, работающих с жертвами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он добавил, что необходимо развивать систему кризисных центров, где жертвы домашнего насилия могли бы укрыться и оказывать социальную поддержку пострадавшим.
Как подчеркнула член Общественной палаты Российской Федерации Людмила Виноградова, в действующих уголовном и административном кодексах России достаточно инструментов для привлечения к ответственности за все виды насилия в отношении граждан. По её мнению введение отдельных законов не только не решит проблемы, но и создаст сложности в правоприменении.
Напомним, что в Екатеринбурге прошли общественные слушания на площадке общественной палаты Свердловской области по теме «Домашнее насилие в России: проблемы законодательства и правоприменения».