Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM

Для решения проблем связанных с домашним насилием необходим комплексный подход, считает заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. Он подчеркнул, что необходимо построение программы просвещения для граждан о недопустимости насилия и повышение профессиональной подготовки служащих, работающих с жертвами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уголовного или административного запрета подобных деяний недостаточно. Необходимо построение сложной и всеобъемлющей системы включающей широкую программу просвещения школьников и взрослых о недопущении домашнего насилия, программы, рассчитанные на профподготовку сотрудников полиции, органов опеки и попечительства, прокуратуры, судов медицинских учреждений по теме, как работать с жертвами домашнего насилия», — сообщил Владимир Винницкий.

Он добавил, что необходимо развивать систему кризисных центров, где жертвы домашнего насилия могли бы укрыться и оказывать социальную поддержку пострадавшим.

«Только при наличии такой инфраструктуры процессуальные нормы в охранных ордерах, потенциально сформулированные в уголовно-правовые и административные запреты домашнего насилия, и публичный характер в делах о домашнем насилии будут эффективны», — подытожил Владимир Винницкий.

Как подчеркнула член Общественной палаты Российской Федерации Людмила Виноградова, в действующих уголовном и административном кодексах России достаточно инструментов для привлечения к ответственности за все виды насилия в отношении граждан. По её мнению введение отдельных законов не только не решит проблемы, но и создаст сложности в правоприменении.

Напомним, что в Екатеринбурге прошли общественные слушания на площадке общественной палаты Свердловской области по теме «Домашнее насилие в России: проблемы законодательства и правоприменения».