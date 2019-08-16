Улан-Удэ, , 05:34 — REGNUM

Жители Бурятии могут выбрать, как будет выглядеть памятник маршалу Константину Рокоссовскому, который будет установлен в Улан-Удэ. Народное голосование началось на сайте Российского военно-исторического общества.

Проект №1 Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru

«Установка монумента Маршалу Победы, проходившего службу на территории Бурятии с 1920 по 1936 годы, явится данью уважения Константину Константиновичу Рокоссовскому, будет способствовать сохранению памяти о бойцах Буркавдивизиона, посвятивших свою жизнь защите страны и станет ярким примером беззаветного служения Отчизне», — говорится на сайте РВИО.

Всего на конкурс представлены 10 вариантов памятника. Посмотреть все проекты можно на сайте общества. Наилучший, по мнению жителей, проект будет установлен на Мемориале Победы в Улан-Удэ.

Напомним, полководец в годы Гражданской войны проходил службу на территории Бурятии. В 1921 году стал командиром кавалерийской части, которая разгромила силы барона Унгерн-Штернберга, вторгшихся из Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти села Пестерёво в Тарбагатайском районе пообещали восстановить памятник красным партизанам. На плачевное состояние монумента обратили внимание жители республики, заявив, что погибшие в борьбе за советскую власть в Забайкалье в 1920 году сражались за счастливое будущее потомков.

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