Тарбагатайский район, , 06:47 — REGNUM

В Бурятии жители возмутились из-за плачевного состояния памятника красным партизанам в селе Пестерёво в Тарбагатайском районе. Фото монумента выложил в соцсети местный житель.

«Памятник красным партизанам. «Здесь похоронены красные партизаны, погибшие в борьбе за советскую власть в Забайкалье в 1920 г». А ведь они сражались за наше «счастливое сегодня», — прокомментировал пользователь.

Местные власти пообещали журналистам восстановить памятник. Хотя по словам главы села Анны Думновой, он не находится на балансе поселения.

«Мы встречались в конце июля с председателем Совета ветеранов Иваном Чебуниным. Решили с ним, что сейчас в данный момент у нас ни денег, ничего нет. Но в сентябре мы будем с ним работать совместно по бумажным носителям, закладывать смету, и к столетию братской могилы мы постараемся всё это восстановить», — приводит слова главы портал «Байкал-Daily».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время жители Бурятии выбирают проект памятника маршалу Константину Рокоссовскому, который будет установлен в Улан-Удэ. В годы гражданской войны военачальник командовал частью, участвовавшей в разгроме войск барона Унгерн-Штернберга.

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