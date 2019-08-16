Пекин, , 02:27 — REGNUM

Китайская национальная метеорологическая обсерватория продлила «синий» уровень погодной опасности в связи с ливнями и холодным фронтом, которые идут вместе с тайфуном «Кроса» на северо-восток Китая, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

С 15 на 16 августа по местному времени проливные дожди обрушатся на провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, сообщили в Национальном метеорологическом центре. Ливни в некоторых из этих районов, как ожидается, достигнут мощности 120 мм в сутки.

В то же самое время обсерватория продлила «желтый» уровень погодной опасности в связи с высокими температурами в провинциях Хунань, Хубэй, Сычуань, Шаньси, Шэньси, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе и Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны. Здесь температура воздуха может достигать 39 градусов Цельсия.

Отметим, что в Китае действует четырехцветная шкала погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и жёлтого к оранжевому и красному. Напомним также, что непрекращающиеся ливни в целом ряде районов Китая привели к участившемуся сходу оползней.