Екатеринбург, , 00:47 — REGNUM

Абитуриенты Уральского федерального университета (УрФУ) смогли улучшить свой средний балл по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2019 году. Об этом заявил ректор учреждения Виктор Кокшаров, сообщили в пресс-службе вуза.

Средний показатель повысился на 2,3 балла по сравнению с цифрами 2018 года. Теперь он равен 77,4 балла.

Любопытно, что в некоторых направлениях средний балл у абитуриентов — резко выше «нормы»: 94 балла — на бизнес-информатике, 91,5 — на государственном и муниципальном управлении и 91,4 — на менеджменте.

Напомним, ранее высшие учебные заведения придумали, как обучать бесплатно тех, кто не смог набрать проходной балл по ЕГЭ, но имеет ряд достижений в своей специальности. Талантливым соискателям будут выдаваться специальные гранты на обучение, чтобы студенты могли покрывать ими стоимость обучения.

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