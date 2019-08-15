Волгоград, , 17:06 — REGNUM

Временные ограничения движения вводятся на федеральных трассах из-за высокой температуры окружающего воздуха. Так, управление автомобильной магистрали «Москва-Волгоград» Федерального дорожного агентства приняло решение 15 августа закрыть проезд для большегрузного автотранспорта на восьми дорогах. Ограничение вводится с 10:00 до 20:00, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Воронежской области запрещено движение грузовикам на дороге Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань. В Волгоградской области ограничение на трассах Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, подъезд к г. Элиста; Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград; А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной. В Ростовской области под запрет попали А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной; А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной; А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с Украиной; А-135 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (Северный, Южный и Западный подъезды).

В Росавтодоре предлагают водителям переждать жару в 128 точках сервиса с автостоянками, расположенных вдоль сети этих федеральных автодорог. В общей сложности они рассчитаны на 6382 автомобилей.