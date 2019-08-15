Екатеринбург, 15 августа 2019, 14:41 — REGNUM
Храм Святой Екатерины стоит разместить вместо здания бывшего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин, передаёт «Уралинформбюро».
По мнению Володина, площадка на Горького, 17 является лучшим вариантом в списке предложенных рабочей группой.
Если разместить храм вместо бывшего завода, то решается важная проблема: поблизости нет жилых домов, а значит, религиозный объект не вызовет никаких неудобств у потенциальных жильцов.
Напомним, ранее спикер гордумы усомнился в необходимости опроса о новой площадке для храма Святой Екатерины. По мнению Володина, опрос теперь не кажется таким нужным, ведь конфликт вокруг религиозного объекта исчерпан после отказа инвесторов от претензий на сквер у Драмтеатра.
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