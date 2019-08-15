Москва, , 12:24 — REGNUM

Арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова, задержанного после незаконного митинга в Москве 27 июля, признан законным. Об этом сообщает 15 августа «Эхо Москвы».

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на решение Пресненского суда об избрании Жукову меры пресечения. Решение зачитала судья Татьяна Додонова, 21-летний студент останется под стражей до 27 сентября.

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Отмечается, что в защиту юноши выступили более 600 человек, но судья не стала приобщать поручительства к делу. Жуков является пятым фигурантом дела о массовых беспорядках на протестной акции в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд признал законным арест других задержанных за беспорядки: Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Владислава Барабанова.

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