Анкара, , 11:42 — REGNUM

Турецкий Красный Полумесяц обеспечит продовольствием 4 млн 500 тыс. человек по всему миру во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Мясо животных, принесенных в жертву, будет распространено по 51 стране мира. Пищу получат нуждающиеся в Азии, Южной Америке, Ближнем Востоке и Африке.

Продовольствие готовится и консервируется в турецкой провинции Измир, после чего будет направлено по назначению.

Турецкий Красный Полумесяц занимается благотворительной помощью более 150 лет. Организация поставляет еду, медикаменты и прочие вещи первой необходимости в страны, находящиеся в тяжелом материальном положении.

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