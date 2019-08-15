Анкара, 15 августа 2019, 11:42 — REGNUM
Турецкий Красный Полумесяц обеспечит продовольствием 4 млн 500 тыс. человек по всему миру во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Мясо животных, принесенных в жертву, будет распространено по 51 стране мира. Пищу получат нуждающиеся в Азии, Южной Америке, Ближнем Востоке и Африке.
Продовольствие готовится и консервируется в турецкой провинции Измир, после чего будет направлено по назначению.
Турецкий Красный Полумесяц занимается благотворительной помощью более 150 лет. Организация поставляет еду, медикаменты и прочие вещи первой необходимости в страны, находящиеся в тяжелом материальном положении.
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