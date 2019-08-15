Серов, Свердловская область, , 11:24 — REGNUM

В Свердловской области жителям двух домов города Серова, на которых жильцы вывешивали плакаты с призывами к властям, ответил мэр Василий Сизиков. Он сообщил, что дом № 9 по улице Ключевой входит в программу капитального ремонта и работы запланированы на 2021 года, а жителей дома № 7 по улице Белореченской власти готовы расселить.

Как сообщает интернет-газета Znak, в письме глава Серовского городского округа указал на то, что у жильцов дома на Ключевой, 9 есть задолженность по оплате коммунальных услуг и взносам на капитальный ремонт, что усугубляет ситуацию. Он также отметил, что в доме на улице Белореченской, 7 проживает 16 семей и только девять из них согласились на переезд.

Напомним, что ранее жильцы двух домов города Серова, неудовлетворённые состоянием своего жилья, потребовали признать здания аварийными, снести их и расселить людей, либо провести в них капитальный ремонт. Чтобы привлечь внимание властей жильцы разместили на фасадах домов плакаты с призывами. На одном из них висит транспарант с надписью «SOS! Срочный кап. ремонт Ключевой, 9. Дети в опасности!», а на доме по улице Белореченской: «Единая Россия» идет на дно и тянет за собой народ».

В свою очередь жильцы дома неудовлетворенны предложенными вариантами расселения, так как по их мнению, предлагаемые квартиры не лучше.