Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM

На Лахтинско-Правобережной (четвертой, оранжевой) линии метро Петербурга на сегодняшний день сооружен среднестанционный тоннель будущей станции «Большой проспект».

Об этом рассказал 15 августа первый заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Семчанков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, начались работы по переборке пилот-тоннелей станции, продолжается щитовая проходка первого пути от будущей станции «Театральная» в сторону шахты 519. Строители уже закончили сооружать ствол и нижний вентеляционный узел шахты 573.

Напомним, общая длина нового участка Лахтинско-Правобережной линии превышает 3,5 км. Линия пройдет от действующей станцией «Спасская» к будущей станции «Театральная», которая строится рядом с Мариинским театром. Следующей новой станцией, после «Театральной», на оранжевой ветке станет станция «Большой проспект» у Горного института на Васильевском острове.

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