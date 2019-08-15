Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM

На станции метро «Казаковская» («Юго-Западная») будущей Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии петербургского метро начали строить наклонный ход. Об этом сообщил 15 августа первый заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Семчанков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Семчанков уточнил, что на коричневой ветке метро уже смонтировали металлоконструкции горных комплексов, сейчас идет проходка перегонного тоннеля второго пути от «Казаковской» до станции «Путиловская». На данный момент пройдено 1 тыс. 46 метров.

«Началось строительство наклонного хода станции «Юго-Западная», — сказал Семчанков.

Первый участок шестой линии метрополитена, от станции «Казаковская» до станции «Путиловская», должен будет пропускать 40 пар поездов в час, которые за сутки перевезут около 221 тыс. пассажиров в сутки. Срок завершения работ — конец 2022 года.

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